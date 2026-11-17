Bankwest Interesting Rates Competition Winners
October
Abrahamse M – 2440
Bagheri M – 2170
Barros Ramirez F – 2017
Boekelman C – 6054
Bowker S – 2580
Camies T – 6112
Caroccia M – 3130
Cordes J – 3765
Daugaard D – 2260
Demiankova N – 4560
Devereux J – 6057
Dimeglio C – 2047
Di Pietro M – 6163
Doughty P – 4118
Dunne L – 6103
Flavel D – 3029
Gal F – 6101
Glover D – 2010
Gowlett N – 4670
Graham P – 2031
Beins–Grosse S – 6108
Grosvenor T – 6536
Guo H – 2199
Hall G – 3950
Hasan A – 6148
Hay R – 2640
Heffernan A – 2204
Khan S – 3337
Liavaa M – 3000
Manuel Y – 4179
Marriott A – 6010
Mendez J – 4060
Minissale L – 2564
Morgan M – 2323
Norris C – 6430
Ong T – 6330
Lysle–Van Dyk J – 2526
O'Sullivan V – 6010
Palmer K – 4120
Parker M – 4218
Potocki D – 2207
Pringle D – 3064
Rodas T – 3079
Sinclair L – 2508
Spiers–Wilkes I – 6164
Spiller P – 2042
Thomas H – 2774
Watson S – 2082
Wedding M – 4701
Wilkinson R – 3922
September
Ball T – 2127
Biggs K – 2871
Brogan D – 3332
Brown B – 6000
Carlaw C – 4513
Chadney P – 3056
Cuskelly N – 4305
Davidson A – 4216
Daw M – 2066
Field K – 4227
Galgut D – 3109
Gotjamanos H – 6014
Hazejager G – 4655
Heard A – 3358
Huang Y – 6152
Ioviero F – 2130
Koh S – 6163
Leung P – 2118
Limina E – 6164
Madden N – 6014
Mcgain B – 4557
Mckenna J – 6155
Middlemiss D – 6060
Moktan S – 4503
Moodie S – 4552
Moran H – 2484
Mott B – 3182
Norris T – 6169
Obradovic V – 3108
Pallot K – 6065
Panarello C – 2032
Parker D – 4350
Pavlinovich L – 6162
Pender H – 2550
Prendergast N – 3226
Rafael A – 2042
Santos F – 4019
Schwartz D – 2061
Sharman K – 3818
Silva K – 2085
Sommer S – 6026
Taylor C – 6210
Tropiano V – 2749
Vaz C – 4152
Vidacak S – 4215
Waters H – 6155
Westwood T – 6063
Whipple K – 2207
Wong R – 2114
Xu C – 3167